Seit 1974 bietet die Talkshow aus Bremen spannende Gespräche mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Politik. Über die Jahrzehnte hat sich 3nach9 einen Ruf als Mutter aller Talkshows erarbeitet, nicht zuletzt durch eine Mischung aus Tiefgang, Humor und überraschenden Momenten. Zum runden Jubiläum laden Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo hochkarätige Gäste ein, um diesen Meilenstein gemeinsam zu feiern.

Die Live-Ausgabe von 3nach9 wird heute von 22:00 bis 00:00 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen, WDR, HR und in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Neben spannenden Rückblicken und emotionalen Momenten stehen vor allem die Gäste im Mittelpunkt.

3nach9: Die heutigen Gäste der Jubiläumssendung

Marianne Koch: Als eine der ersten Moderatorinnen von 3nach9 kehrt Marianne Koch an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Die 93-Jährige, einst gefeierte Schauspielerin und später Ärztin, prägte die Sendung in den Anfangsjahren. Sie wird über ihre Zeit in der rauchgeschwängerten Atmosphäre der frühen Studiojahre berichten und darüber, wie sie bis heute geistig fit bleibt.

Ursula von der Leyen: Die Präsidentin der Europäischen Kommission gehört zu den wiederkehrenden Gästen der Talkshow. Sie spricht über ihre politische Laufbahn, die Herausforderungen ihres Amtes und persönliche Einblicke, wie etwa ihr jährliches Treffen mit ihren fünf Brüdern.

Iris Berben: Eine der herausragendsten Schauspielerinnen Deutschlands, Iris Berben, bringt neben Geschichten aus ihrer bewegten Karriere auch ihr Engagement für gesellschaftliche Themen mit. Welche Erinnerungen sie mit 3nach9 verbindet und warum sie sich eine mutigere TV-Landschaft wünscht, wird sie erzählen.

Sarah Connor: Die Sängerin aus Delmenhorst ist fast schon Stammgast bei 3nach9. Mit ihrem Engagement für Orca-Wale und ihrer Nähe zu den Fans wird sie einen emotionalen und authentischen Einblick in ihr Leben geben.

Joachim Meyerhoff: Der Schauspieler und Bestsellerautor entführt das Publikum mit seinem einzigartigen Humor und seinen Lebensgeschichten in eine Welt voller Tragik und Komik. Was ihn dazu bewogen hat, mit Mitte fünfzig zu seiner Mutter aufs Land zu ziehen, verrät er heute Abend.

Lasse Stolley: Ein Leben im Zug: Der 20-Jährige lebt als digitaler Nomade mit einer BahnCard 100 und hat seinen festen Wohnsitz aufgegeben. Wie dieser unkonventionelle Lebensstil funktioniert, erzählt er in der Jubiläumsausgabe.

Was ist 3nach9?

Seit seiner Erstausstrahlung am 19. November 1974 hat sich 3nach9 zur langlebigsten Talkshow Deutschlands entwickelt. Mit mehr als 4.000 Gästen bietet die Sendung „Unterhaltung zum Mitdenken“. Ihren Namen hat sie von den drei Gastgebern zu Beginn (Gerd von Paczensky, Marianne Koch und Wolfgang Menge), die um kurz nach 9 auf Sendung gingen. Heute moderieren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo, wobei letzterer seit beeindruckenden 35 Jahren keine einzige Ausgabe verpasst hat.