Im 3D-Konzertfilm von James Cameron über Billie Eilish steht man mit den Fans in der ersten Reihe, liegt mit dem Popstar auf der Bühne oder kuschelt neben ihr im Hunderaum. Ein Live-Erlebnis ersetzt er trotzdem nicht.
Billie Eilish (24) ist glücklich: Sie sitzt auf dem Boden eines schmucklosen Hinterzimmers ihrer Konzertvenue und kuschelt mit Hunden. In fast jeder Stadt, in der sie auftritt, versuche sie mit Hilfe örtlicher Tierheime einen solchen "Puppy Room" zur Entspannung für sich und ihr Team zu organisieren, erzählt der Popstar. Hollywood-Regisseur James Cameron (71) kniet neben ihr und ist sichtlich verzaubert von der Idee: "Das mach ich bei meinem nächsten Film auf jeden Fall auch."