1 Bei dem Flugzeugabsturz kamen 38 Menschen ums Leben. Foto: dpa/Isa Tazhenbayev

Die Ermittlungen zum Absturz des Passagierflugzeugs in Kasachstan laufen. Währenddessen reagieren die Staaten der verletzten und ums Leben gekommenen Insassen.











In Aserbaidschan hat nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Kasachstan ein Trauertag begonnen. Das Flugzeug mit 67 Insassen war in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestartet.Flaggen in Aserbaidschan wurden auf halbmast gesetzt, wie die kasachische Agentur Tengrinews unter Berufung auf örtliche Medien berichtete.