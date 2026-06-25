37-Jähriger in U-Haft: Mann tickt in Remseck aus – und will Polizist Waffe entziehen
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Die Tat ereignete sich an der U-Bahn-Station Neckargröningen. Foto: SDMG (Archiv)

Der 37-Jährige verhält sich an der U-Bahn-Endhaltestelle Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) äußerst aggressiv und leistet dann bei seiner Festnahme viel Gegenwehr.

Einen aggressiven Mann, der gegen Glasscheiben schlage, haben bereits am Samstag gegen 10.30 Uhr mehrere Zeugen im Bereich der U-Bahn-Endhaltestelle in Remseck-Neckargröningen gemeldet. Das teilt jetzt das Polizeipräsidium mit. Zwei Polizisten trafen kurz darauf den 37-jährigen Mann an, der sich dann auch ihnen gegenüber schnell aggressiv verhielt und das Aushändigen seines Ausweisdokuments verweigerte. Als der Mann mit eritreischer Staatsangehörigkeit nach einer Glasflasche griff und mit dieser drohend auf die Polizisten zuging, drohten die Polizisten an, Pfefferspray zu spühen, woraufhin der Mann von einem Angriff absah. Doch sich beruhigen, das tat er nicht.

 

Den Einsatzkräften gelang es, den Mann zu Boden zu bringen. Dabei entstand ein Gerangel, bei dem der Tatverdächtige versuchte, die Schusswaffe von einem der Polizisten aus dessen Holster zu reißen. Der Polizeibeamte konnte das unterbinden und es gelang schließlich, dem 37-Jährigen Handschließen anzulegen.

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Amtsgericht erlässt Haftbefehlt

Durch die Widerstandshandlungen erlitt einer der beiden Beamten leichte Verletzungen. Nachdem der 37-Jährige den restlichen Tag sowie die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim hatte verbringen müssen, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag einer Haftrichterin am Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

 