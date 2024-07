37-Jähriger in Stuttgart vorläufig festgenommen

1 Der Verdächtige griff bei der vorläufigen Festnahme die Polizisten an. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Montagabend zunächst zwei Personen in der Friedrichsstraße in Stuttgart-Mitte bedroht und danach alarmierte Polizeibeamte bei seiner vorläufigen Festnahme tätlich angegriffen haben.