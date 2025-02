36-Jähriger in Stuttgart festgenommen Fahrgäste am Bahnhof und in S-Bahn angegriffen und beleidigt

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Montag erst in Bad Cannstatt und dann in einer S-Bahn nach Vaihingen für Unruhe gesorgt. Am Cannstatter Bahnhof griff er einen Reisenden auch körperlich an.