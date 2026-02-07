35 Jahre, unzählige Gäste und unvergessliche Momente: Bettina Tietjen blickt im Gespräch auf die Erfolgsgeschichte von "DAS! Rote Sofa" zurück - von den kuriosesten Pannen bis zu ihren bewegendsten Begegnungen. Eine Liebeserklärung an das Live-Fernsehen.
Seit 35 Jahren ist "DAS! Rote Sofa" fester Bestandteil des NDR-Fernsehabends. Die erste Sendung lief am 2. Januar 1991, das Jubiläum feiert der Sender am 7. Februar um 20:15 Uhr mit der Dokumentation "35 Jahre DAS! - Ab aufs Rote Sofa" - eine unterhaltsame Zeitreise durch mehr als drei Jahrzehnte Fernsehgeschichte. Mit ihren Highlights aus dem Archiv bringt Autorin Antje Althoff das Moderationsteam Bettina Tietjen, Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten zum Lachen und Staunen. Außerdem packt das Trio über unvergessliche Begegnungen, lustige Pannen und bewegende Momente aus.