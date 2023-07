1 Bastian Bossert muss seine Gartenhütte abreißen. Dagegen wehrt sich der 35-Jährige mit allen Mitteln. Foto: factum/Simon Granville

Ein Familienvater aus Sachsenheim muss einen Schuppen in seinem Garten abreißen, weil er illegal ist. Er ist sauer auf die Baufirma, von der er das Haus gekauft hat, und auf die Stadt. Wer hat Schuld an dem Ärger?









Sachsenheim - Nachdem Bastian Bossert vor einigen Jahren mit seiner Familie in seine neue Wohnung in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gezogen war, baute er kurz darauf, wie viele seiner Nachbarn auch, ein kleines Hüttchen in den Garten. Hätte der 35-Jährige damals geahnt, wie viel Ärger ihm der Schuppen, in dem vor allem Gartengeräte lagern, machen würde, wahrscheinlich hätte er es bleiben lassen. Er hätte sich mehr als 1000 Euro sparen und vor allem seine Nerven schonen können.