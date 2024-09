35. Geburtstag: Bill und Tom Kaulitz feiern ausgelassen mit Heidi Klum

Bill und Tom Kaulitz sind mit einer Feier in ihren 35. Geburtstag gestartet, auf der auch Toms Ehefrau Heidi Klum zugegen war. Auf Bill wartete nicht nur ein Geschenk seines Bruders, sondern auch eine Überraschung in seinem Hotelzimmer.

Bill und Tom Kaulitz (35) haben in der Nacht zum 1. September mit Heidi Klum (51) in ihren 35. Geburtstag reingefeiert. Auf der Party der Tokio-Hotel-Zwillinge waren auch ihre beiden Bandkollegen zu Gast, wie Klums Instagram-Story verriet. Nach der Feier warteten Bills Story zufolge Herz-Luftballons in seinem Hotelzimmer auf ihn.

Umarmung um Mitternacht

Schon vor den Feierlichkeiten war Party angesagt: Tokio Hotel spielten vor großem Publikum auf dem Summerdays Festival in der Schweizer Gemeinde Arbon. Zusätzlich zur mitsingenden Menge erwarteten sie zwei Geburtstagskuchen als Geschenk der Veranstalter. "Süß, wir bekommen vorzeitige Geburtstagsgeschenke, aww", freute sich Bill in seiner Story. Die eigentliche Feier stieg am Abend in einem Club, wie aus Klums Videos hervorging.

Das Model zeigte sich in einem engen Kleid mit metallischem Schimmer, in dessen Ausschnitt Geldscheine steckten. "Zeig mal, wie du aussiehst, du bist noch 34", sagte sie zu ihrem Mann Tom Kaulitz, der sich daraufhin zu ihr umdrehte. "Jetzt sind wir näher an der 40 dran", stimmte er einem der Gäste zu und seine Ehefrau betonte, er sei nun nicht mehr Anfang, sondern Mitte 30. Um Mitternacht sangen die Feiernden dann "Happy Birthday", nachdem sie den Countdown heruntergezählt hatten. Und die Zwillinge umarmten sich innig.

Kein Geschenk für Tom Kaulitz

Während Bill von seinem Bruder bei der Feier ein weiteres Geschenk bekam, ging Tom leer aus. "Scheiße, ich hab nichts für dich, Tom. Ich hab nichts für dich. Ich dachte, wir schenken uns nichts", ärgerte sich Bill, als sein Bruder eine große Metallbox hervorholte. "Wir schenken uns ja eigentlich auch nix, aber du hast es ja letztes Mal auch gebrochen", erinnerte der ihn an ihren 34. Geburtstag. "Ja, aber ich dachte, wir machen das nur einmal", erklärte sich Bill. Eine letzte Überraschung wartete dann noch in seinem Hotelzimmer auf den Sänger: An der Decke schwebten etliche rote Herz-Ballons. Von wem er sie erhielt, erklärte er nicht.

Ihren 34. Geburtstag feierten die Kaulitz-Zwillinge im "Invisible House", einem von außen verspiegelten Haus im Joshua-Tree-Nationalpark in Kalifornien. Netflix begleitete die Party mit Alien-Motto für ihre Serie "Kaulitz & Kaulitz". Damals waren beide mit einem Geschenk gewappnet. Während Bill seinem Bruder einen gemeinsamen Roadtrip schenkte, freute er sich im Gegenzug über sein neues Herz-Waffeleisen.