Nach der Entführung der Block-Kinder wurde zeitweise auch gegen Steakhaus-Unternehmer Eugen Block ermittelt. Eine enge Mitarbeiterin beschreibt das Verhältnis der Großeltern zu ihren Enkeln.
Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat eine Mitarbeiterin des Unternehmens die enge Bindung der Großeltern zu ihren Enkeln beschrieben. Der Gründer der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, und seine Ehefrau Christa seien "todtraurig" gewesen, dass sie ihre Enkelkinder in Dänemark über so lange Zeit nicht sehen konnten, sagte die 36-Jährige, die für den 85-Jährigen tätig ist. Vorher seien die Kinder regelmäßig bei ihnen zu Besuch gewesen.