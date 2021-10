33-Jähriger in Stuttgart-Mitte festgenommen

1 Die Polizisten wurden von dem 33-Jährigen attackiert, beleidigt und bedroht. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein stark betrunkener 33-Jähriger schläft in einer S-Bahn der Linie S3. Als der Zug in Stuttgart eintrifft, wecken ihn Beamte der Bundespolizei. Dann eskaliert die Situation.















Stuttgart-Mitte - Ein 33 Jahre alter, stark betrunkener Mann soll am Dienstagabend mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Stuttgart-Mitte attackiert, bedroht und beleidigt haben.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-Jährige gegen 19.45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang unterwegs – schlafend und mit 3,5 Promille Alkohol im Blut. Weil er nicht ansprechbar war und ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, informierte der Lokführer die Bundespolizei über den Vorfall. Als der Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof einfuhr, konnte eine Streife den Schlafenden schließlich antreffen, aufwecken und einen medizinischen Notfall ausschließen.

Einsatzkräfte bringen 33-Jährigen zu Boden und fesseln ihn

Zu Beginn der Kontrolle war der 33-Jährige noch kooperativ, doch das änderte sich schnell. Der Mann soll zunehmend aggressiv geworden sein und sich geweigert haben, seine Personalien anzugeben. Da der im Landkreis Freudenstadt wohnhafte Mann nach den Einsatzkräften trat und diese bedrohte, wurde er schließlich mit der Unterstützung weiterer Streifen zu Boden gebracht und gefesselt.

Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der Polizeibekannte die Streifen und spuckte in deren Richtung. Außerdem widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen indem er sich gegen die Laufrichtung stemmte und mehrfach fallen ließ. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gegen den 33-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung.