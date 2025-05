32. Stuttgart-Lauf 2025: Trommelschläge und kollabierte Kreisläufe

Für eine Läuferin wird es nach vier Kilometern dramatisch. Sie macht sich zwischen den jubelnden Menschen entlang der Augsburger Straße Platz und geht im hohen Gras in die Hocke. Sie ist völlig außer Atem. Der Morgen ist kühl und der Regen hat kurz vor dem Startschuss um 9 Uhr aufgehört. Für manche Läuferinnen und Läufer sind es dennoch komplett ungewöhnliche Bedingungen zum Laufen. Entlang der 21,1 Kilometer langen Strecke des Stuttgart-Laufs, der an diesem Sonntagmorgen durch Bad Cannstatt und die Neckarvororte führt, gibt es Menschen, die einen anfeuern, trommeln und jubeln. Wie jedes Jahr übernehmen sich manche Teilnehmenden aber mit dem Ziel, die gesamte Strecke zu laufen. Die Läuferinnen und Läufer bereiten sich über Wochen insbesondere auf die enorme Belastung des Halbmarathons vor.

Der Stuttgart-Lauf hat am Wochenende zum 32. Mal in der Landeshauptstadt stattgefunden. Läuferinnen und Läufer haben sich mit ihren Coaches und Familien in der Nähe des Stadions eingefunden. Es gibt wie jedes Jahr verschiedene Kategorien, unter denen man verschiedene Streckenabschnitte ablaufen kann. Neben dem Lauf für Kinder gibt es auch Rennen für Handbiker. Der Höhepunkt ist wie immer der Halbmarathon am Sonntag. An diesem nehmen die meisten Menschen teil. Dieses Jahr haben laut Veranstalter mehr als 8000 Menschen beim Stuttgart-Lauf mitgemacht.

Schnellster Läufer war der Ukrainer Artur Shchipanovskyi vom Verein Sister Cities Stuttgart (1:09:07). Janosch Kowalczyk kam mit 1:11:43 im Ziel an. Platz drei belegte bei den Männern Christian Reusch mit 1:12:40. Bei den Frauen war Laura Mazzocca vom Verein TF Feuerbach (1:19:31) die Erstplatzierte, gefolgt von Sandra Burkhardt (1:22:11). Drittplatziert war die Chinesin Guangyu Yang (1:23:28).

Doch nicht nur Sportlerinnen und Sportler waren im Einsatz. Entlang der Strecke haben auch Corinna und Sarah von der Fahrradstaffel des Deutschen Roten Kreuzes ihre Position bezogen. Sie haben an der Deckerstraße in Bad Cannstatt darauf gewartet, zu medizinischen Notfällen gerufen zu werden. „Dieses Jahr ist es zum Glück nicht so heiß. Doch wir sind in der Regel im Einsatz, wenn jemand umknickt oder Kreislaufprobleme hat“, sagt Corinna.

Ehrenamtliche Helfer unterstützen Läufer beim Stuttgart-Lauf 2025

Auch Ehrenamtliche wie die Mitglieder von der SportKultur Stuttgart standen den Läuferinnen und Läufern zur Seite. Sie hatten einen langen Tisch im Bezirk Veielbrunngen an der Straße aufgebaut und Pappbecher mit Wasser vorbereitet. „Ich bin aber vor allem hier um, die Läufer anzufeuern“, sagte eine Ehrenamtliche vor Ort.

Einen der Höhepunkte gab es dieses Jahr unter einer Brücke an der Haltestelle Kienbachstraße. Dort haben sich Trommlerinnen und Trommler von Beo Beo Samba aufgestellt. Ihr Perkussions konnte man über mehrere Hundert Meter in Bad Cannstatt hören.

Für viele Sportlerinnen und Sportler war nach etwa zwei Stunden Schluss. Das Team um Nele, Felix und Pauline hat schon ein klares Ziel, wo es nach dem Rennen hingehen soll. Sie hatten sich über Monate mit einem Trainer auf den Stuttgart-Lauf vorbereitet. „Wir gehen erst mal Maultaschen essen und danach brauche ich Urlaub“, sagte die Läuferin Nele. Auch der Veranstalter Alexander Hübner zog – noch während das Rennen läuft – eine positive Bilanz. „Es hat zwar am Morgen geregnet, aber pünktlich zum Start hatten wir sehr gute Wetterbedingungen“, sagt er. Dieses Jahr haben zudem bedeutend mehr Sportler als im vergangenen Jahr am Stuttgart-Lauf teilgenommen.