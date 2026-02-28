Die Bayern enteilen dem BVB nach dem 3:2 im Bundesliga-Gipfel. Nico Schlotterbeck wird zur tragischen Figur. Harry Kane erzielt seine Saisontore 29 und 30.
Der einmal mehr überragende Harry Kane tanzte mit ausgebreiteten Armen vor den mitgereisten Fans, für die der Titelkampf nach dem Prestigesieg bei Borussia Dortmund bereits entschieden ist. „Deutscher Meister FCB“, sangen die Bayern-Fans. Angesichts des 3:2 (0:1)-Siegs beim Tabellenzweiten und nun elf Punkten Vorsprung zweifelt am 35. Meistertitel der Münchner kaum noch jemand.