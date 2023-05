Den Stuttgarter Kickers ist am Samstag im letzten Heimspiel der laufenden Oberliga-Saison eine furiose Aufholjagd gelungen. Der designierte Meister besiegte den FC 08 Villingen nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Nach dem Doppelpack des Ex-Stuttgarters As Ibrahima Diakite (42., 74.) drehten David Braig (78.) und Loris Maier (79., 90.+3) die Partie mit ihren Toren. Kapitän Kevin Dicklhuber musste in seinem 100. Ligaspiel für die Blauen wegen Meckerns und eines Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld (90.+2).

„In der jetzigen Phase, wenn man schon Meister ist, 0:2 hinten liegt und dann noch einmal so zurückkommt, spricht das natürlich für die Mannschaft. Es macht die erste Halbzeit aber nicht besser“, sagte SVK-Trainer Mustafa Ünal nach dem Spiel. Der Trainer sprach von einem arroganten und leblosen Auftritt im ersten Durchgang und erwähnte auch die Fehler vor den Gegentreffern.

„Wir haben irgendwie das 0:2 gebraucht, um richtig aufzuwachen“, meinte SVK-Sportdirektor Marc Stein, der in den letzten 20 Minuten die Leistung sah, die der Spitzenreiter seiner Meinung nach über die gesamte Spielzeit hätte zeigen müssen.

Ünal hatte seine Startformation im Vergleich zum 1:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach auf gleich sieben Positionen neu besetzt. Der 20-jährige Torben Hohloch kam zu seinem Debüt.

As Ibrahima Diakite trifft doppelt für den FC 08

Die veränderte Mannschaft der Gastgeber war im ersten Durchgang spielbestimmender, zeigte aber eine durchwachsene Leistung. Torannährerungen gab es auf beiden Seiten eher wenige. Kurz nachdem der Ex-Villinger Flamur Berisha eine Hereingabe von Malte Moos nur knapp verpasst hatte (41.), gerieten die Stuttgarter in Rückstand. Diakite, der eine SVK-Vergangenheit hat, setzte sich über die linke Außenbahn temporeich durch und traf aus spitzem Winkel zur Gästeführung.

Nach der Pause agierten die Blauen zwar zunehmend druckvoller, blieben aber zunächst ohne klare Möglichkeit auf den Ausgleich. Diakite setzte sich auf der Gegenseite nach einem hohen Ball gegen Leon Maier durch und stellte auf 0:2. Dann drehten die Gastgeber in einer wilden Schlussphase auf: Der eingewechselte Braig behauptete sich zentral am Strafraum und verkürzte auf 1:2. Maier glich nach der Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Konrad Riehle eine Minute später aus.

Mustafa Ünal: „Das ist das, was wir erwarten, was uns auszeichnet“

Vor 3910 Zuschauern ließen zunächst beide Seiten den möglichen Siegtreffer liegen: Ramon Castellucci verhinderte gegen Diakite das 2:3 (85.), kurz darauf köpfte Braig nur knapp am Pfosten vorbei (86.). In der Nachspielzeit erzielte Maier per Kopf das 3:2. „Das war meine Mannschaft, das sind wir“, kommentierte Ünal die Reaktion nach dem 0:2-Rückstand. „Das müssen wir über das ganze Spiel abrufen, unabhängig vom Gegner, von der Liga, von der Tabellenkonstellation her.“ Das zeichne die Mannschaft aus.

Beide Teams wollen die erste DFB-Pokalrunde erreichen

Bei den Kickers hofft man nun am letzten Spieltag auf eine gute Generalprobe vor dem WFV-Pokalfinale. Die U 19 der Kickers hat das Endspiel schon erfolgreich gemeistert. Sie wurde im Rahmen der Partie für den Titelgewinn ebenso gefeiert wie die U 15, die den Regionalliga-Aufstieg erreicht hat.

Die Villinger stehen im südbadischen Verbandspokalfinale. Sie treffen in Emmendingen auf den Ligakonkurrenten SV Oberachern. Ihr Coach Reiner Scheu sah auf der Waldau zunächst eine gute erste Hälfte seiner Elf, die am Ende aber punktlos blieb: „Insgesamt bin ich sehr enttäuscht über das 2:3, weil wir in der zweiten Halbzeit das, was die erste Halbzeit versprochen hatte, nicht mehr halten konnten.“ Das sei schon wiederholt vorgekommen und „deswegen bin ich sehr enttäuscht und mache mir auch gewisse Sorgen was unser Pokalendspiel anbetrifft“, sagte der 68-Jährige.

Aufstellung

Castellucci – Moos (75. Kececi), Leon Maier, Polauke, David Kammerbauer – Campagna (46. Kiefer) – Dicklhuber, Colic (57. Riehle), Hohloch (46. Braig), Berisha – Loris Maier.

Restprogramm

Oberliga

Freiburger FC – Kickers ( 27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Kickers – TSG Balingen (3. Juni, 16.15 Uhr; Gazi-Stadion).