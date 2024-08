31. Sika-Triathlon in kornwestheim: Willkommen in der vierten Disziplin

Willkommen in der vierten Disziplin

31. Sika-Triathlon in kornwestheim

1 Auch in der Wechselzone muss man beim Triathlon in Form sein. Foto: Avanti

Der 31. Sika-Triathlon in Kornwestheim deckt wieder ein breites Spektrum ab. Wichtige Szenen spielen sich dabei auch in der Wechselzone ab.











Es ist nicht nur Badesaison, es ist auch Triathlon-Saison. Und es ist diese Mischung, die auch den Sika-Triathlon in Kornwestheim zu einer besonderen Veranstaltung macht. Ambitionierte Starter kommen her, um ihre bisherige Bestzeit noch einmal zu pulverisieren, die Einsteiger sind froh, wenn sie die dreifache Herausforderung überhaupt bewältigen und für Kinder und Jugendliche ist es ein toller Event, sich mit Gleichaltrigen zu messen. In Kornwestheim schätzen die Teilnehmenden seit Jahren zudem die familiäre Atmosphäre.