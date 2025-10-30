30.000 Euro Preisgeld: Ludwigsburg ist „Hauptstadt des Fairen Handels“

Ludwigsburg ist „Hauptstadt des Fairen Handels“! Die Stadt überzeugt mit nachhaltiger Beschaffung, Fairtrade-Initiativen und innovativen Strategien – und gewinnt 30.000 Euro Preisgeld.
. Beim Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ ist die Stadt Ludwigsburg in der Kategorie „Mittlere Kommunen“ als Sieger hervorgegangen. Um den Titel hätten sich 92 Kommunen aus 13 Bundesländern beworben, teilte die gemeinnützige Gesellschaft „Engagement Global“ am Donnerstag in Bonn mit. Die Preisverleihung fand am Mittwoch in München statt.