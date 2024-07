300 Schüler proben in Stuttgart für ein Konzert: Süchtig nach Kaffee und Smartphone

300 Schüler proben in Stuttgart für ein Konzert

1 Hoch die Hände zu hohen Tönen: Chorprobe der Bachakademie Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bevor am Sonntag 300 Schulkinder Bachs „Kaffeekantate – Smartphone-Version" in der Liederhalle singen, wird in einer Turnhalle im Stuttgarter Süden geprobt. Die Ansprüche bei der Produktion der Internationalen Bachakademie sind hoch – die Töne sind es auch.











Was es von den Eltern zu hören gibt – insbesondere bei intensiver Smartphone-Nutzung? „Wenig Lob und viel Geschrei“, schallt es 300-stimmig durch die Turnhalle der Wilhelm-Hauff-Schule im Stuttgarter Süden. „Manche von Euch singen ganz toll, andere müssen noch mehr dabei sein“, so kommentiert Sebastian Kunz, der für das Projekt „BachBewegt!Singen!“ der Internationalen Bachakademie Stuttgart mit mehr als 300 Schülern Johann Sebastian Bachs „Kaffeekantate“ in der „Smartphone-Version“ einstudiert. Den Mädchen der Klassen 3 bis 7 von insgesamt zehn Schulen aus Stuttgart und Umgebung empfiehlt der Chorleiter: „Versucht mal, die Töne ein bisschen reicher und heller zu singen.“ Den Buben rät er: „Super, jetzt müsst ihr nur noch die richtigen Töne treffen.“ Und für alle gilt: „Das muss lauter sein!“