300 Jahre Ludwigsburg Sprudelnde Solequelle gegen Schmerzen

Von C. Bell 30. September 2018 - 15:54 Uhr

Das Solebad ist bekannt für seine schmerzlindernde Wirkung Foto: factum/Weise

Baden und sich dabei wie im Meerwasser zu fühlen: Das ist im Heilbad Hoheneck möglich. Dabei war es 1906 gar nicht geplant, ein Heilbad zu eröffnen – vielmehr suchte man damals nach Trinkwasser.

Ludwigsburg - Dass es das Heilbad Hoheneck heute überhaupt gibt, ist glatt dem Zufall zu verdanken. Es war nämlich eigentlich der Durst der Ludwigsburger Bevölkerung, der die Geologen dazu veranlasste, vom 7. Juli 1906 an einen Bohrkern durch den Muschelkalk 143 Meter tief ins Erdreich zu bohren, um dort möglichst viel von dem frischem, klaren Wasser zu finden. Doch weit gefehlt, die Bohrungen blieben zunächst ohne Erfolg. Was also war nun zu tun? Weitermachen oder aufgeben? Es ist der Hartnäckigkeit des Oberbürgermeisters Gustav Hartenstein und des Buchhalter Jakob Schönleber zu verdanken, die entschieden: Wir bohren weiter. Und ihr Eifer wurde belohnt, denn am Abend des 17. Dezember sprudelte tatsächlich Wasser aus dem inzwischen 147 Meter tiefen Schacht. Pro Sekunde quollen 25 Liter des 18 Grad warmen Wassers aus dem Erdloch.

Wasser war für medizinische Bäder geeignet

Die Freude über die neue Quelle schlug bei den Stadtoberen indes schnell in Enttäuschung um, denn das warme Nass schmeckte nicht etwa klar und frisch wie erhofft, sondern unangenehm salzig und abgestanden. Der Eindruck, dass das Ganze ungenießbar und nicht trinkbar sei, wurde von Gutachten bestätigt: Die angezapfte Wasserader im Buntsandstein sei untauglich für den Genuss, so die zunächst niederschmetternde Diagnose. Doch Trübsal zu blasen sei nicht angezeigt, ermutigten die Labors die Räte, immerhin sei der Eisensäuerling mit Spuren von Glauber- und Bittersalz wunderbar für medizinische Bäder und Trinkkuren geeignet.

Dass aus solcherlei Mineralquellen also nicht nur das gesunde Wasser, sondern als Konsequenz daraus auch das Geld ganz famos sprudeln könnte, war den Ludwigsburgern ziemlich schnell klar. Und so kauften sie den Hoheneckern zu einem Spottpreis 120 Ar Boden rund um die Bohrstelle ab, um dort ein erstes provisorisches Badehaus mit Trinkhalle zu errichten. Dass die Ludwigsburger Ratsherren den Hintergrund ihres Kaufes den Hoheneckern verschwiegen und somit die arglosen Verkäufer gehörig über den Tisch zogen, ist auch der Grund für eine längere Phase des gegenseitigen Misstrauens zwischen „denen droben“ und „denen drunten“. Mit der Eingemeindung im Jahr 1926 erwarben sich die Hohenecker wenigstens das Recht „zur unentgeltlichen Entnahme von Quellwasser außerhalb des Heilbads“.

Die neue Quelle wird nie versiegen

Doch auch die beste Quelle versiegt irgendwann, und so plätscherten im Jahr 1962 gerade mal noch fünf bis sechs Liter in der Sekunde aus dem alten Brunnen. Eine erneute Bohrung brachte aus 27 Metern Tiefe zwar Wasser hervor, doch dieses Mal handelte es sich sich um reinstes Trinkwasser. Doch 100 Meter weiter Richtung Nordosten in der Talaue wurde schließlich bei einer dritten Bohrung in 177 Metern Tiefe eine neue Sole-Quelle entdeckt, die, so bestätigten es Gutachter, niemals versiegen würde. Mit dieser Aussicht auf nie endenden Reichtum wurde das 12,4 Millionen Mark teure Hohenecker Heilbad neu gebaut und 1978 eingeweiht.

Die alte Einrichtung wurde bis auf den 1919 errichteten Bohrturm und das Eingangstor abgerissen. Aus dem dreiarmigen Brunnen zapfen heute noch viele Menschen kostenlos das gesunde Wässerchen.