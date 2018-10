300 Jahre Ludwigsburg Das Haus der Mätressen und edlen Gäste

Von Patricia Beyen 07. Oktober 2018

Der Palais Grävenitz gehörte um das Jahr 1865, als dieses Bild entstand, einem Weinhändler. Foto:

Ein kleines Palais unweit seines eigenen Residenzschlosses ließ Eberhard Ludwig, der Gründer der Stadt Ludwigsburg, für seine Geliebte bauen. Heute heißt das Haus zwischen Schloss und Marstallcenter nach seiner ersten Besitzerin – Palais Grävenitz. Dabei hat das Haus im Laufe seiner Geschichte bereits mehrere berühmte Frauen beherbergt.

Ludwigsburg - Mätressenpalast, Gästehaus, Weinhandlung, Familienwohnsitz und Bürogebäude: Das Palais Grävenitz in der Marstallstraße hat bereits viele Funktionen gehabt. Ob es eigens für die Mätresse von Herzog Eberhard Ludwig, Wilhelmine von Grävenitz, gebaut worden ist, sei nicht nachweisbar, sagt der Ludwigsburger Stadtarchivar Simon Karzel. Fakt ist jedoch: Der Herzog hat seiner Geliebten dieses Haus sofort nach der Erbauung im Jahr 1728 geschenkt.

Allerdings habe die Mätresse, die laut neusten Erkenntnissen nicht sehr hübsch gewesen sein soll, wohl nicht dauerhaft in dem kleinen Palast gelebt. „Man weiß nur von wenigen Aufenthalten der Mätresse in dem Palais“, sagt Karzel. Das mag vielleicht an der Nähe zum Schloss gelegen haben – das Palais Grävenitz liegt nur wenige Schritte vom Residenzschloss entfernt – und war seinerzeit nicht durch eine Straße namens B 27 davon getrennt.

Ein bescheidenes Haus

Seit 1977 gehört die Immobilie der Stadt Ludwigsburg, seit über 20 Jahren befinden sich im ersten Stock die Büros der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Im Erdgeschoss hat sich im vergangenen Jahr ein hippes Café, das Grävenitz, eingenistet. „Zum Teil kann man im ersten Stock noch die original Stofftapete aus dem 18. Jahrhundert sehen“, sagt Karzel.

Der italienische Baumeister Donato Giuseppe Frisoni, der die Residenzstadt und das Schloss Favorite geplant und am Residenzschloss mitgebaut hat, hat auch die Pläne für den Mätressenpalast entworfen. „Im Vergleich zum Residenzschloss ist der Palast aber eher ein bescheidenes Haus“, urteilt der Stadtarchivar. Für die Gäste und die Geliebten der Herzoge schien dieses „bescheidene Haus“ gleichwohl würdig genug gewesen zu sein.

Auch Eberhard Ludwigs Nachfolger Carl Eugen brachte hier zunächst seine Konkubine Caterina Bonfini unter. Von 1772 an war die Villa zudem der Wohnsitz seiner Mätresse und späteren zweiten Ehefrau Franziska von Hohenheim. Außerdem brachte der Herzog, der für seine ausschweifenden Feste bekannt war, in dem feinen Stadtplast öfters die Gäste seiner pompösen Feiern unter.

Spukt es etwa in dem Haus?

Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergte das Haus dann eine weitere bekannte Persönlichkeit: die Kinderbuchautorin Tony Schumacher wurde anno 1848 in der Marstallstraße 5 geboren, so die heutige Adresse des Grävenitzpalais. In einem ihrer Bücher räumt Schumacher denn auch mit einem Gerücht auf: Die Gräfin Grävenitz spuke keineswegs durch das Haus. Stattdessen könne das Quietschen der Bretter, für das das Gespenst der Mätresse verantwortlich gemacht wurde, naturwissenschaftlich erklärt werden, so Schumacher.

Ob der Nachbesitzer doch an den Geist geglaubt hat und sich deswegen eine weitere Etage hat bauen lassen? Ein Weinhändler und Essigfabrikant nutzte jedenfalls nach 1860 das Erdgeschoss als Weinladen und Brennerei. Außerdem vermietete er in den oberen Stockwerken Zimmer an Offiziere der Ludwigsburger Garnison.

Als die Stadt Ludwigsburg das Haus Mitte des 20. Jahrhunderts erwarb, ließ sie es allerdings in seinen ursprünglichen barocken Zustand zurückversetzen und riss das dritte Stockwerk ab. Öffentlich zugänglich ist das Palais heute im Erdgeschoss, wo sich das Café befindet, und für Konzerte im Obergeschoss.