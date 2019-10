1 "Die Simpsons" feiern mit der 30. Staffel großes Jubiläum Foto: © 2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment

Homer, Marge, Bart und Co. feiern Jubiläum - und ProSieben zieht mit. Zum Start der 30. Staffel von "Die Simpsons" geht der Sender aufs Ganze.

Am 17. Dezember 1989 flackerte die erste Folge von "The Simpsons" über die US-amerikanischen TV-Bildschirme. Rund zwei Jahre später hielten Homer Simpson und seine Familie dann auch in Deutschland Einzug. Am 28. Oktober steht nun das große Jubiläum ins Haus: "Die Simpsons" starten in ihre 30. Staffel! Ein Anlass, den ProSieben durchaus zu würdigen weiß.

Schon auf dem neuesten Stand? Hier gibt es die 29. Staffel von "Die Simpsons" als Stream zum Download

Denn wie der Sender nun bekannt gab, wird der 28. Oktober ganz im Zeichen der gelben Bewohner von Springfield stehen. Ab 05:00 Uhr morgens wird die jeweils beste Folge einer jeden Staffel gezeigt werden - 29 Episoden insgesamt. Gekrönt wird das Jubiläum schließlich mit den ersten zwei von elf Folgen aus der 30. Staffel. Diese werden ab 21:15 Uhr bei ProSieben zu sehen sein.

Kurze Pausen gönnt ProSieben den "Simpsons" nur zweimal an diesem Tag. Von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr werden nicht die gelben Comic-Figuren zu sehen sein, sondern "taff" und "NEWSTIME". Von 19:05 Uhr bis 21:15 Uhr wird außerdem "Galileo" sowie jeweils eine neue Folge von "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" gezeigt.