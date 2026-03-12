Zum 30. Geburtstag führt der Rotstift Regie. Der Wettbewerb des Solo-Tanz-Theater-Festivals in Stuttgart bleibt davon zum Glück unberührt – und zeigt zum Auftakt lokale Tanzhelden.
Das 30-Jahr-Jubiläum hatten sich die Veranstalter des Solo-Tanz-Theater-Festivals sicherlich anders gewünscht. Doch pünktlich zum runden Geburtstag in diesem Jahr ist Ebbe in der Stadtkasse, Festivals sind besonders hart von den Sparmaßnahmen im Kulturhaushalt betroffen; so schrumpft zum Beispiel das Landestreffen der freien Szene im April auf die Hälfte der Laufzeit zusammen, aus 6 werden „3 Tage frei“.