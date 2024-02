3:0 Sieg in der Bundesliga: Leverkusen gewinnt Topspiel gegen Bayern München

Am Samstagabend gewinnt die Werkself mit 3:0 (1:0) gegen den Rekordmeister. Damit ist Leverkusen der ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte einen bedeutenden Schritt näher.

Bayern Leverkusen ist dem ersten deutschen Meistertitel seiner Clubgeschichte nach einem hochverdienten Sieg im Topspiel gegen Bayern München einen großen Schritt nähergekommen. Das in dieser Saison weiter ungeschlagene Team von Trainer Xabi Alonso gewann im Heimspiel gegen den Rekordmeister am Samstagabend mit 3:0 (1:0) und vergrößerte den Vorsprung auf den einzigen ernsthaften Verfolger auf fünf Punkte. Die Bayern verloren erstmals nach 21 Duellen wieder ein Spitzenspiel zwischen einem Tabellenersten und Tabellenzweiten.

Ausgerechnet die in München geborene Bayern-Leihgabe Josip Stanisic brachte Leverkusen mit seinem ersten Saisontor in der 18. Minute in Führung. Den zweiten Treffer erzielte Außenverteidiger Alejandro Grimaldo (50.), ehe Jeremie Frimpong in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte (90.+5).