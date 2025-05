Er hat 15 Kilogramm abgenommen, indem er vor allem ein Lebensmittel von seiner Ernährungsliste gestrichen hat. Christopher Schwarzenegger, Sohn von "Terminator" Arnold Schwarzenegger (77), spricht über seinen erstaunlichen Gewichtsverlust.

Der 27-Jährige redet auf dem Beacher Vitality's Happy & Healthy Summit in Los Angeles offen über den Weg seiner körperlichen Veränderung in einer Podiumsdiskussion mit Gastgeber Jeff Beacher, der seinen eigenen Gewichtsverlust von stattlichen 250 Pfund feierte. Ebenfalls an dem Gespräch beteiligt: Mediziner Dr. Robert Huizenga und Musikerin Kelly Osbourne, die in den letzten Jahren auch sehr viel Gewicht abgenommen hat. Reporter des US-Magazins "People" waren unter den Gästen.

"Es war ein langer Prozess", beginnt der Sohn der Bodybuilder-Ikone. "Es hat 2019 angefangen, als ich in Australien lebte. Ich war auf dieser großen Reise. Ich wollte all diese Dinge tun, in Australien sein. Und ich merkte, wie sehr mein Gewicht mich daran hinderte, die alltäglichen Aktivitäten zu tun." Aktivitäten wie Fallschirmspringen. Seine Freunde redeten es ihm aufgrund seines Körperumfangs aus. Damit sollte Schluss sein.

Fit durchs Fasten

Der Verzicht auf ein einziges Lebensmittel habe ihm geholfen, innerhalb von weniger als zwei Monaten rund 15 Kilogramm abzunehmen. "Ich weiß nicht, ob hier jemand katholisch ist, aber ich habe in der Fastenzeit auf Brot verzichtet", verrät er. 40 Tage lang ohne die kalorienreichen Teigwaren hätten den größten Teil seines Kiloverlusts ausgemacht. "Das war meine einzige Regel. Ich sagte mir: 'Ich werde die Fastenzeit nicht brechen.' Und so habe ich allein dadurch 30 Pfund abgenommen."

Diäterfolg nach Niederlagen

Dem Erfolg seines Gewichtsverlusts gingen allerdings mehrere Fehlversuche voraus. Schon während der Highschool-Zeit habe er sich gezwungen, gesünder zu essen, etwa durch vorbereitete Lunchboxen. "Ich habe alles versucht. In der Highschool habe ich mich wie ein Spinner gefühlt, als ich seltsame Pausenbrote in die Schule mitbrachte", erinnert sich Christopher Schwarzenegger. "Es ging nicht von heute auf morgen, sondern es bedurfte vieler Versuche und Irrtümer."

Am Ziel angekommen sei Christopher Schwarzenegger aber noch nicht: "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich an diesem Punkt bin." Wie viel er aktuell wiegt und was sein Wunschgewicht ist, hat der Sohn des gebürtigen Österreichers nicht verraten.