30 Meter hoch: Eiffelturm im Kleinformat bald mitten im Elsass

Für einen Besuch des Eiffelturms muss man nicht mehr nach Paris. Ein Metallarbeiter hat einen Nachbau im Elsass an der deutschen Grenze errichtet, im Maßstab 1:10. Dennoch ist der Turm 30 Meter hoch.
Sainte-Marie-Aux-Mines - Mitten im Elsass über 400 Kilometer von Paris entfernt und unweit der Grenze zu Baden-Württemberg ragt neuerdings ein Eiffelturm in kleinerem Format in den Himmel. Der pensionierte Metallarbeiter Jean-Claude Fassler hat den Nachbau des Pariser Wahrzeichens im Maßstab 1:10 in achtjähriger Arbeit mit Unterstützung seines Familienbetriebs und von Freiwilligen verwirklicht - und sich damit einen Traum erfüllt.