30. Jubiläum von Wannabe: Kehrt Victoria Beckham doch zu den Spice Girls zurück?

Jahrelang galt Victoria Beckham als Spielverderberin der Spice Girls. Doch in letzter Zeit gab es einige Hinweise, dass Posh Spice zum 30. Jubiläum von "Wannabe" doch wieder auf der Bühne stehen könnte.

Sie verpasste die ausverkaufte "Spice World - 2019 Tour", machte immer wieder klar, dass sie ihre Popstar-Vergangenheit hinter sich gelassen habe - und war damit jahrelang der Grinch der Spice Girls. Doch plötzlich hat Victoria Beckham (51) ein paar ganz andere Signale ausgesandt. Die Modedesignerin und Ehefrau von Ex-Fußballstar David Beckham (50) scheint sich mit ihrer Vergangenheit als Posh Spice zu versöhnen - und das ausgerechnet im Jahr vor dem 30. Jubiläum des Welthits "Wannabe".

Victoria Beckham ist "in Versuchung" So war Beckham erst vor wenigen Tagen in einem Video zu sehen, das sie ungeschminkt und entspannt auf dem Sofa sitzend zeigt. Die 51-Jährige singt eine Akustik-Version des Spice-Girls-Hits "Viva Forever". Ihr Sohn Cruz Beckham (20), der den Clip auf Instagram geteilt hat, begleitet sie dabei auf der Gitarre.

In sozialen Netzwerken rief das Video begeisterte Reaktionen hervor. Besonders stach ein Kommentar von Spice-Girls-Mitglied Melanie Chisholm (51) hervor. Sie schrieb: "Ich liebe es. Mit den Proben schon begonnen."

Las Vegas statt Welttournee

Eine ausgedehnte Welttournee schließt Victoria nach eigenen Aussagen aus. Im Gespräch mit dem US-Moderator Andy Cohen (57) erklärte sie kürzlich: "Könnte ich eine Welttournee machen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Job." Doch dann wurde sie nachdenklich: "Wie gut wären die Spice Girls in der Sphere! Ich liebe die Idee." In der Sphere, einem futuristischen Konzertsaal in Las Vegas, traten in der Vergangenheit unter anderem bereits U2, die Eagles und die Backstreet Boys auf. Im Mai 2026 werden dort No Doubt für zwölf Shows auf der Bühne stehen.

Eine begrenzte Anzahl von Konzerten an einem festen Ort - das wäre für Victoria offenbar vorstellbar. Anders als eine monatelange Tour, die sie von der Arbeit für ihr eigenes Label fernhalten würde, das sie seit 2008 betreibt.

Das Oasis-Fieber wirkt ansteckend

Daneben schien Victoria Beckham auch während des Besuchs der Reunion-Tour von Oasis in London mit einem Comeback der Spice Girls zu liebäugeln. Ende September postete die Designerin eine Instagram-Story aus dem Wembley-Stadion und markierte ihre ehemaligen Spice-Girls-Bandkolleginnen.

Der eigentliche Clou folgte in der Bildunterschrift. "Tempting", zu Deutsch "verführerisch", schrieb Beckham. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien überschlugen sich die Kommentare begeisterter Fans. "Hat Victoria gerade eine Spice-Girls-Tour in ihrer IG-Story angedeutet? OMG", schrieb etwa ein User auf X.

Die anderen vier Spice Girls tourten zuletzt 2019 ohne die Designerin durch Großbritannien. Victoria hatte sich damals gegen eine Teilnahme entschieden, um sich auf ihr Modeimperium zu konzentrieren.