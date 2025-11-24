30. Jubiläum von Wannabe: Kehrt Victoria Beckham doch zu den Spice Girls zurück?

Jahrelang galt Victoria Beckham als Spielverderberin der Spice Girls. Doch in letzter Zeit gab es einige Hinweise, dass Posh Spice zum 30. Jubiläum von "Wannabe" doch wieder auf der Bühne stehen könnte.
Sie verpasste die ausverkaufte "Spice World - 2019 Tour", machte immer wieder klar, dass sie ihre Popstar-Vergangenheit hinter sich gelassen habe - und war damit jahrelang der Grinch der Spice Girls. Doch plötzlich hat Victoria Beckham (51) ein paar ganz andere Signale ausgesandt. Die Modedesignerin und Ehefrau von Ex-Fußballstar David Beckham (50) scheint sich mit ihrer Vergangenheit als Posh Spice zu versöhnen - und das ausgerechnet im Jahr vor dem 30. Jubiläum des Welthits "Wannabe".