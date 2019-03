1 Das World Wide Web feiert am 12. März Geburtstag Foto: Afanasev Ivan/Shutterstock.com

Das World Wide Web wird am 12. März 30 Jahre alt. Eine aktuelle Umfrage verrät, was Nutzer vom Internet erwarten und wie es ihr Leben verändert hat.

Happy Birthday! Das World Wide Web, das viele Menschen mit dem gesamten Internet gleichsetzen, feiert am 12. März 2019 runden Geburtstag. Der Informatiker Tim Berners-Lee (63) stellte vor genau 30 Jahren erstmals seine Idee für das World Wide Web am Forschungszentrum Cern in Genf vor, die das Surfen in der heutigen Form erst ermöglicht hat.

Mittlerweile kann sich ein Drittel aller Deutschen ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen, wie aus einer aktuellen Online-Umfrage von "Opinion Matters" im Auftrag des Telekommunikationsunternehmens Cisco hervorgeht, an der 1.009 Menschen aus Deutschland teilgenommen haben.

Das schätzen die Menschen am Netz

Insgesamt 42 Prozent der Befragten glauben demnach, dass das Beste am modernen Internet die Vernetzung von Menschen ist, 37 Prozent schätzen die verbesserte Kommunikation und 34 Prozent glauben an ein einfacheres Leben durch das Netz. Immerhin 27 Prozent schätzen, dass das Internet auch eine neue Art des Arbeitens ermöglicht.

Ganze 36 Prozent hätten zuvor aber auch nicht erwartet, dass das Internet einmal so viele Vorteile mit sich bringen würde. Mit 49 Prozent sieht fast die Hälfte der Befragten Vorteile für das Gesundheitswesen, 46 Prozent wünschen sich in den kommenden 30 Jahren allerdings auch bessere Angebote auf diesem Sektor. 44 Prozent der Deutschen hätten in Zukunft gerne mehr soziale Gerechtigkeit und ganze 60 Prozent würden künftig gerne auf noch bessere Bildungsangebote zurückgreifen.

Wozu nutzen die Deutschen das Internet?

Aus der Umfrage geht zudem hervor, wozu viele Deutsche das Internet überhaupt benutzen. Demnach beschaffen sich 73 Prozent der Teilnehmer aktuelle Informationen, 68 Prozent lassen sich auf die eine oder andere Weise unterhalten und 65 Prozent nutzen das Netz, um in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben.

Mehr als die Hälfte der Befragten mit einem Alter von über 55 Jahren (52 Prozent) finden unterdessen zudem, dass die Arbeitswelt vom Internet stark beeinflusst worden ist. Bei den 16- bis 24-Jährigen sind dies nur 46 Prozent. Cisco erklärt sich diesen Umfragewert damit, dass jüngere Teilnehmer diesen Einfluss oft wohl nicht mehr richtig wahrnehmen, da sie eine Welt ohne Internet nicht mehr kennen.