30 Jahre Wiesel: Gratis-Tickets: Am Samstag fährt die Wieslauftalbahn kostenlos

Die Wieslauftalbahn feiert Jubiläum mit einem Tag der offenen Werkstatt am Samstag, 28. Juni. Besucher können das Wiesel am letzten Juniwochenende kostenfrei nutzen.

Am Samstag, 28. Juni, und Sonntag, 29. Juni, ist die Fahrt mit der Wieslauftalbahn kostenlos – der Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahn und die Rudersberger Heimattage feiern ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Freifahrt gilt auf der Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Rudersberg-Nord. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die kein Deutschland-Ticket, D-Ticket JugendBW oder VVS-Abo oder Zeitticket haben.

Mit Plakaten wird für das Jubiläum der Wieslauftalbahn geworben. Foto: Eva Schäfer

Für die Anreise aus Stuttgart empfiehlt der VVS die Fahrt mit der S-Bahn oder den Regionalzügen, die in rund einer halben Stunde in Schorndorf sind. Fahrgäste finden ihren individuellen Fahrplan in der VVS-Fahrplanauskunft über die VVS-Homepage unter vvs.de oder in der App „VVS mobil“. Für die Fahrt nach Schorndorf müssen Fahrgäste jedoch ein reguläres VVS-Ticket lösen.

Alle Interessierten sind eingeladen, das 30-jährige Jubiläum im Rahmen eines Tags der offenen Werkstatt mitzufeiern und die Entwicklungen rund um die Wieslauftalbahn vor Ort zu erleben. Der Tag der offenen Werkstatt findet am Samstag, 28. Juni, von 15 bis 19 Uhr in die Werkstatthalle Rudersberg, Postplatz 7, statt. Das Veranstaltungsangebot richtet sich insbesondere auch an Familien mit Kindern.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, darunter Einblicke in die Werkstatt, Mitfahrten im Führerhaus des „Wiesels“, ein Glücksrad, Verpflegungsangebote sowie Bastelangebote. Neben dem 30-jährigen Jubiläum der Wieslauftalbahn findet an diesem Wochenende das Rudersberger Festwochenende anlässlich des 50-jährigen Gemeindejubiläums statt.