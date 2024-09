30 Jahre RTL Exclusiv: Viele Stars feiern mit Frauke Ludowig

1 Frauke Ludowig (l.) ist das Gesicht von "RTL Exclusiv". Sie freute sich zum 30. Jubiläum über die zahlreichen Gäste wie La Toya Jackson und Marcel Remus. Foto: RTL/gettyimages/Franziska Krug

Mehr als 2.500 Gäste haben am Freitagabend mit Frauke Ludowig und ihrem "Exclusiv"-Team den 30. Geburtstag des RTL-Starmagazins gefeiert. Die Location für das glamouröse Event war eine ganz besondere: Gefeiert wurde an Bord der "Mein Schiff 7" im Hamburger Hafen.











Das Star-Magazin "RTL Exclusiv" hat am 27. September sein 30. Jubiläum gefeiert. In Partnerschaft mit TUI Cruises lud der Kölner Privatsender dazu mehr als 2.500 Gäste an Bord der "Mein Schiff 7" im Hamburger Hafen ein. Moderatorin Frauke Ludowig (60) begrüßte zahlreiche Promis wie Dieter Bohlen (70), Bushido (46) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42), Cora Schumacher (47) und Hardy Krüger junior (56). Sängerin La Toya Jackson (68) sorgte für internationalen Glamour.