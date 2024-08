30 Jahre Merry Christmas: Mariah Carey kündigt bisher größte Weihnachtstournee an

Zu Ehren ihres Albums "Merry Christmas" hat Mariah Carey (55) am Freitag (2. August) eine Weihnachtstournee angekündigt. Die "All I Want For Christmas Is You"-Sängerin feiert damit den 30. Geburtstag des winterlichen Ohrwurms und weiteren Songs. Mit dieser Neuigkeit und einem Foto vor weihnachtlicher Kulisse läutete sie auf Social Media im Hochsommer die besinnliche Zeit ein.

20 Konzerte geplant

"Es ist noch nicht so weit, aber ich habe aufregende Neuigkeiten", beginnt sie ihre Nachricht. Mit insgesamt 20 Konzerten sei die "Mariah Careys Christmas Time"-Tour ihre "bisher größte Weihnachtstournee". Vom 6. November bis zum 17. Dezember bringt sie ihre US-amerikanischen Fans in Stimmung für das Fest. Europa-Termine gab sie nicht bekannt. Der Ticketverkauf für die Shows starte am Freitag, den 9. August, wie sie mitteilte.

In dem Foto zur Ankündigung steht die Musikerin umringt von Weihnachtsbäumen in einem funkelnden, langen Abendkleid in Rot und silbernen Accessoires vor einem geschmückten Kamin. Hinter der festlich gekleideten Sängerin liegen Dutzende Geschenke.

30 Jahre "Merry Christmas"

Zum Zeitpunkt des Tourstarts feierte ihr berühmtes Album "Merry Christmas" bereits sein 30-jähriges Jubiläum. Das Werk, das neben ihrem größten Hit Interpretationen von Liedern wie "Stille Nacht, heilige Nacht" enthält, wurde am 28. Oktober 1994 veröffentlicht. Auf dem ikonischen Cover posiert Carey in einem Weihnachtsmann-Anzug sitzend im Schnee.

Aktuell zelebriert Carey eines ihrer anderen Alben. Von April 2024 bis einschließlich Februar 2025 absolviert sie die "The Celebration of Mimi"-Konzertreihe in drei Etappen. Anlässlich des im nächsten Jahr anstehenden zwanzigjährigen Geburtstags ihres Albums "The Emancipation of Mimi" performt sie im Dolby-Live-Amphitheater in Las Vegas. Wann Fans sie hierzulande wieder live erleben können, bleibt unklar. Zuletzt trat sie im Juni 2019 in Deutschland auf.