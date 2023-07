1 Der spätere SPD-Vorsitzende Matthias Platzeck traf den Gerlinger Studenten Markus Rösler 1990 in Ostberlin. Foto: Bundesarchiv

Markus Rösler ist heute Grünen-Abgeordneter, 1989 war er Student in Berlin. Mit dem späteren SPD-Chef Matthias Platzeck hat er schon zu DDR-Zeiten für Umweltschutz gekämpft – und eine Freundschaft aufgebaut.









Gerlingen/Berlin - Manchmal kreuzen sich Wege von Menschen, und daraus entstehen Begegnungen, die den Lauf der Geschichte verändern. Es war der Januar 1990, als der Student Markus Rösler aus Gerlingen auf den Bänken im unbeheizten Saal der TU Berlin saß, neben ihm Matthias Platzeck, der im November 1989 die Umweltgruppe Grüne Liga in der DDR gegründet hatte. Rösler schrieb damals an einem Buch „Naturschutz in der DDR“ und zeigte Platzeck das Manuskript. Als es im April erschien, hatte dieser viele Ergänzungen an dem Buch angeregt.