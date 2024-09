30 Jahre Friends: Gameshow zum Jubiläum der Kultserie

Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 22. September 1994, startete "Friends" beim US-Sender NBC. Der Streamingdienst Max (früher bekannt als HBO Max) feiert das Jubiläum mit einer Spielshow. In dem vierteiligen Format mit dem Titel "Fast Friends" sollen die ultimativen Fans der Sitcom gekürt werden. Dies verkündete Max laut US-Medien in einer Pressemitteilung.

Schauplatz der Gameshow wird "The Friends Experience" sein, eine zweistöckige Attraktion in New York. In der Ausstellung sind Sets aus der Serie nachgebaut: Das Appartement von Rachel (Jennifer Aniston, 55) und Monica (Courteney Cox, 60). Die Junggesellenbude von Joey (Matt LeBlanc, 57) und Chandler (Matthew Perry, 1969-2023). Das berühmte (fiktive) Café Central Perk, in dem sich die Freunde regelmäßig trafen. In den Kulissen müssen die Kandidaten Fragen zur Serie beantworten und andere Herausforderungen meistern.

Produktionsstart von "Fast Friends" im Oktober

Die Produktion von "Fast Friends" soll im Oktober beginnen, ein Ausstrahlungstermin bei Max ist noch nicht bekannt. Ein Deutschlandstart der Spielshow steht genauso in den Sternen, der Streamingdienst kommt erst im Jahr 2026 zu uns. Max strahlte 2021 bereits das Special "Friends: The Reunion" aus, in dem sich die Stars in den Originalkulissen trafen. In Deutschland ist das Special bei Sky Go und WOW verfügbar.

"Friends" lief in den USA von 1994 bis 2004, als eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Serien ihrer Zeit. In Deutschland startete die Sitcom am 17. Juli 1996.