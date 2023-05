1 Die Polizei musste an der Bleichwiese anrücken. Foto: IMAGO// Gelhot

Die Polizei wird am Montag zu einer Frau an der Backnanger Bleichwiese gerufen, die mit Schaum vor dem Mund apathisch auf einer Bank liegt. Auf der Fahrt ins Krankenhaus wird die 30-Jährige aggressiv.









Die Polizei ist am Montag gegen 17 Uhr zu einer Frau gerufen worden, die apathisch mit Schaum vor dem Mund auf einer Parkbank am Bleichwiesen-Parkplatz in Backnang lag. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 30-Jährige von einem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie plötzlich einen der Polizisten angriff und nach ihm trat. Dieser zog sich dabei leichte Verletzungen zu.