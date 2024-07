30-Grad-Marke geknackt: Sommerhoch am Dienstag – So genießt Stuttgart die Sonne

6 Mit einer leckeren Eistüte lässt sich die Hitze in Stuttgart bereits viel besser ertragen. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttgart

Nach einer längeren Kältephase und vor weiteren Regentagen hält der Dienstag sommerliche 30 Grad bereit. Wir zeigen, wie Stuttgarter den Sommertag verbringen. Ein Lokalpolitiker wurde dabei besonders nass.











Entgegen der deutschen Redewendung macht das Wetter dieses Jahr auch im Juni und Juli was es will - und nicht nur im April. Zum ersten Mal seit Langem herrschen an diesem Dienstag über 30 Grad in der Schwabenmetropole. Ob am Wasser oder in der Stuttgarter City: Wir zeigen Ihnen in unserer Bildergalerie, wie die Stuttgarter das Sommerhoch zu nutzen wissen.