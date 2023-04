1 Bilanz des Unfalls: Mehr als 30 000 Euro Schaden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Probefahrt eines 22-Jährigen mit einem geliehenen BMW endete am Donnerstag an einer Straßenlaterne. Der junge Mann fuhr den BMW eines ortsansässigen Autohauses Probe und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug.

Er kam gegen 17.30 Uhr in der Filsstraße in Asperg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun neben der Fahrbahn. An der Straßenlaterne und am Zaun entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, am BMW wird der Schaden auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrkräften an die Unfallstelle aus.