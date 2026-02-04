3. Stuttgarter Buchmesse: Mit einem Kinderbuch will eine Fellbacher Illustratorin durchstarten

Lucy Locher aus Fellbach will sich einen Traum erfüllen – und wagt nun erste Schritte als freie Illustratorin. Auf der 3. Stuttgarter Buchmesse kann man ihr über die Schulter schauen.
In Lucy Lochers Skizzenbüchern zu blättern, ist wie eine Reise in eine andere, fantastische Welt. Auf jeder Seite wartet eine Überraschung. Ein riesiger Regenwurm, der mit großen Augen in die Welt schaut. Ein Totenkopf. Eine pralle, knallrote Paprika. Ein vorwitziges Mädchen mit keck abstehenden Zöpfen. Das Kerngehäuse eines Apfels. Buntes Gekritzel. Die Kralle eines Raubvogels in Nahansicht. Eine Blumenwiese. Porträts eines Schimpansen. Ein seltsames Wesen mit Kürbiskopf. Ein Mann mit roter Schnupfennase.