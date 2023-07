3. Platz bei „Queen of the World Germany“

1 In Sachen Schönheit hat die Böblingerin Maike Damrat (links) den dritten Platz belegt, aber ihr Lächeln ist unschlagbar. Foto: Damrat/

Die Böblingerin Maike Damrat hat beim Schönheitswettbewerb „Queen of the World Finale Deutschland“ den dritten Platz belegt und sich dabei den Titel „Queen of Smile 2022“ geholt.









Einmal im Jahr wird in Bad Homburg der Titel „Queen of the World Germany“ an die vermeintlich schönste Frau Deutschlands vergeben. Den dritten Platz des Schönheitswettbewerbs belegte in diesem Jahr eine Böblingerin: Die 21-jährige Maike Damrat.