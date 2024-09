Nach einer dreimonatigen Sommerpause kehrt die beliebte Quizshow „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch in einem besonderen Format zurück: die sechste Ausgabe der „3-Millionen-Euro-Woche“.

Die Spezialwoche bietet den Kandidaten die seltene Chance, den bisher unerreichten Hauptgewinn von drei Millionen Euro zu erspielen.

Die „3-Millionen-Euro-Woche“ erstreckt sich über vier Abende, von Montag bis Donnerstag. In den ersten drei Tagen (Montag bis Mittwoch) kämpfen die Kandidaten um einen Platz im großen Finale, das am Donnerstag, dem 5. September, stattfindet.

In der Vorrunde spielen die Kandidaten nach den bekannten Regeln von „Wer wird Millionär?“. Sie können sich zwischen der Risiko- und der Sicherheitsvariante entscheiden und versuchen, die Million zu erreichen. Erreichen sie dabei mindestens 16.000 Euro und sichern sich diesen Gewinn (entweder durch die Sicherheitsvariante oder indem sie das Spiel beenden), erhalten sie ein begehrtes Ticket für das Finale.

Ein besonderes Element in diesem Jahr ist die thematische Aufteilung der Vorrunden. Jeder der drei Abende hat ein eigenes Motto:

Montag: „ Klugscheißer “ – Hier treten Kandidaten an, die besonders von ihrem Wissen überzeugt sind.

“ – Hier treten Kandidaten an, die besonders von ihrem Wissen überzeugt sind. Dienstag: „ Generationen U30 und Ü80 “ – Eine ungewöhnliche Mischung aus jungen und sehr erfahrenen Teilnehmern.

“ – Eine ungewöhnliche Mischung aus jungen und sehr erfahrenen Teilnehmern. Mittwoch: „Letzte Chance“ – Eine letzte Möglichkeit für Kandidaten, die in früheren Shows gescheitert sind.

In jeder dieser Sendungen nehmen sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Panel Platz und versuchen, sich für das Finale zu qualifizieren.

Das große Finale am Donnerstag verspricht Spannung. Die Kandidaten haben die Möglichkeit, ihren in den Vorrunden erspielten Gewinn zu setzen, um die unglaubliche Summe von drei Millionen Euro zu gewinnen. In der Finalrunde stehen ihnen dabei vier Joker zur Verfügung, und alle Teilnehmer erreichen bei der 1.000-Euro-Frage eine Sicherheitsstufe, die ihnen den Verbleib im Spiel sichert. Auf RTL+ kann man schon jetzt alle Folgen der Woche sehen und erfahren, ob jemand den Jackpot geknackt hat.

Ein zusätzliches Highlight des Finales sind die zwei Angebotsrunden, in denen Günther Jauch den Kandidaten attraktive Angebote unterbreitet: Es gibt Geldbeträge und zusätzliche Joker zu gewinnen.

Trotz der Herausforderung hat bisher noch niemand den Hauptgewinn von drei Millionen Euro erreicht. Der bisher höchste Gewinn in dieser Spezialwoche liegt bei 290.000 Euro. Ob es diesmal jemandem gelingt, die drei Millionen Euro zu knacken, bleibt abzuwarten – die Spannung ist garantiert.