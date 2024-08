6 VfB-Torjäger Thomas Kastanaras im Zweikampf mit Wiesbadens Felix Luckeneder. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart II empfing am Sonntagabend den SV Wehen Wiesbaden zum Abschluss des 3. Spieltags der 3. Liga. Das Team von Trainer Markus Fiedler führte schnell mit 2:0, geriet dann aber fast noch auf die Verliererstraße.











Vier Punkte sicherte sich der VfB Stuttgart II bei den ersten beiden Partien der 3. Liga. Am Sonntagabend sollten am 3. Spieltag weitere Zähler folgen. Der Aufsteiger empfing den SV Wehen Wiesbaden in Großaspach. Am Ende trennten sich die Teams mit 2:2 (2:1).