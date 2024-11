3. Liga: Kein Grund zur Unruhe beim VfB II

1 Markus Fiedler: Insbesondere in einer Sache muss der VfB II besser werden. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart II rutschte nach gutem Saisonstart in die rote Zone der 3. Liga. Für Trainer Markus Fiedler kein Grund, in Unruhe zu verfallen. Ein Thema hat er jedoch identifiziert, an dem es besonders zu arbeiten gilt.











Satte 14 Spieltage sind in der 3. Liga bereits absolviert, ein gutes Saisondrittel hat der VfB Stuttgart II mit Trainer Markus Fiedler also schon hinter sich. Die Zweitvertretung des Champions-League-Teilnehmers steht mit 15 Punkten auf der Habenseite da, holte bisher also in etwa lediglich einen Punkt pro Schnitt in den Spielen. Die logische Konsequenz: Tabellenplatz 17, der erste Abstiegsplatz in der mit Traditionsclubs gespickten Liga aus 20 Teilnehmern. Da kann man schon einmal in Unruhe geraten.