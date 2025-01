3. Liga Handball SG Schozach Bottwartal: Am Bodensee noch nicht beim Maximum

Die vom Trainerduo Hannes Diller und Adrian Awad angekündigte Herausforderung wurde wieder gemeistert. Die Beilsteinerinnen sicherten sich am Samstagabend zum Rückrundenauftakt der 3. Liga Staffel Süd beim SV Allensbach am Bodensee ein 25:25 (13:11) - Unentschieden. „Unter den gegebenen Bedingungen und der schwierigen und kurzen Vorbereitung muss ich sagen: es war tiptop“, sagte Trainer Hannes Diller nach der Begegnung. Mit dem Remis bleibt der Drittligist in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

Von Beginn an haben die Beilsteinerinnen alles gegeben was möglich war. Die Mannschaft aus dem Bottwartal geriet zwar mehrfach mit zwei bis drei Treffern in Rückstand, kämpfte sich aber immer wieder auf einen Ausgleich heran. Der 5:7-Rückstand nach einer Viertelstunde war nur eine Momentaufnahme. Denn zur 20. Minute war das Team auf ein 7:7-Unentschieden dran. Schließlich verabschiedeten sich die Schozach-Frauen mit 11:13 in die Halbzeitpause.

Lesen Sie auch

„Die Würfe waren definitiv noch nicht platziert genug“, beschrieb Coach Diller die Schwierigkeiten seiner Sieben. Zudem zeigte Allensbach Keeperin Dajana Petrovic im Gegenzug eine durchweg äußerst gelungene Leistung. Die Beilsteinerinnen kämpften einfach immer wieder mit Fehlwürfen auf den gegnerischen Kasten.

Lob von Coach Diller für Esther Adam

Auch in der zweiten Spielhälfte konnte sich keines der Teams absetzen. In der ausgeglichenen Begegnung zogen die Frauen aus dem Bottwartal in der 37. Minute wieder auf ein 15:15 heran. Beilsteins Akteurin Esther Adam gelang dann zum 16:15 der erste Führungstreffer für die SG. Allerdings konnten die Gastgeberinnen durch einen Siebenmeter wieder zum 16:16 egalisieren. Adam erhielt für ihren Einsatz im Rückraum als Rechtsaußen viel Lob vom Coach: „Sie hat ihren Job wirklich toll gemacht.“ Die Linkshänderin erzielte von ihrer ungewöhnlichen Position aus als drittbeste Schützin der SG - vier Tore.

Über ein 18:18 und eine 22:20-Führung der SV-Spielerinnen ging es für die Beilsteinerinnen wieder einmal mit einem Rückstand in die Crunch-Time. Doch erneut gelang es dem Ensemble in dieser Phase Stärke zu beweisen und sich konsequent zu zeigen. In der 56. Spielminute verwandelte Aylin Bornhardt, die die gesamte Woche über aufgrund einer Erkältung nicht trainieren konnte, den 23.24-Anschlusstreffer. Zwar vergrößerte Allensbach dann noch einmal auf eine 25:23-Führung, doch Hannah Hönig legte zum 24:25 nach und Sophie Räuchle setzte den 25:25-Ausgleich in der 58. Spielminute. Der finale Siebenmeter für die SG Schozach-Bottwartal wurde vergeben, doch an diesem Spieltag konnte Diller darüber hinwegsehen.

Letztendlich trennten sich die beiden Mannschaften mit einem verdienten 25:25. „Wir waren nicht an unserem Leistungsmaximum“, sagte der Trainer und weiß: „Wir müssen nun weiterarbeiten.“

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause – Hönig (10/5), Adam (4), Hees, N.Fabritz (4/1), Bornhardt (1), Räuchle (1), Awad (1), E.Fabritz (1), Oral (2), Loehnig (1).