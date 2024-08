3. Liga Handball: Die Lurchis legen los: Auftakt findet ohneKapitän Tinti statt

Zum Start in die Drittliga-Saison treten die Kornwestheimer Handballer am Samstagabend bei der SG Pforzheim/Eutingen an.

„Wir sind bereit“, sagt Alexander Schurr, Trainer beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim. Seit Ende Juni hat sich seine Sieben ausgiebig auf die neue Saison mit 30 Spieltagen vorbereitet. Vor zwei Wochen absolvierten die Lurchis noch ein intensives Wochenend-Trainingslager in Tauberbischofsheim. Alles in allem lief die gesamte Vorbereitungszeit sehr gut. Eine schmerzliche Mitteilung gibt es dennoch zu verkünden: Mannschaftskapitän Christopher Tinti wird erst einmal ausfallen.

Tinti musste bereits bei den Spielen zum Ende der vergangenen Saison verletzungsbedingt passen. Nachdem jegliche Pausen und Therapien bisher nicht halfen, unterzog er sich vor gut drei Wochen einer Operation. Nun bleibt abzuwarten, ob und wie schnell eine Besserung eintritt. So werden die Kornwestheimer Männer am Samstagabend um 19 Uhr in der Bertha-Benz-Halle in Pforzheim leider ohne den Rückraumakteur das Auftaktspiel bestreiten. Für Trainer Schurr natürlich alles andere als perfekt. Trotzdem weiß er, dass sein gut eingespieltes Team mit Cleverness, Ruhe und Können ganz gewiss die ersten beiden Punkte auswärts mitnehmen kann. Die Goldstädter sind für die Blauen schließlich kein unbekanntes Blatt. Im vergangenen Jahr im November trennte man sich in Pforzheim mit einem 31:31 – Unentschieden. „Es wird in dieser Partie auf Kleinigkeiten ankommen“, sagt der Coach klar.

Lesen Sie auch

Testspiel ging an den SVK

Vor noch nicht einmal fünf Wochen gab es das letzte Aufeinandertreffen der beiden Drittligisten. Ende Juli empfingen die Kornwestheimer die SG Pforzheim/Eutingen in der Sporthalle Ost zum Test-Duell. Damals überzeugten die Lurchis durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und holten sich souverän den Sieg im Vorbereitungsspiel. Doch vor fünf Wochen fehlten den Badenern noch wichtige Spieler. Und bis zum Saisonstart konnte sich das Team der SG noch viel erarbeiten. Bereits im Aufeinandertreffen im Juli wies SVK-Trainer Alexander Schurr deshalb darauf hin, dass jene Begegnung nur wenig aussagekräftig ist.

Die Badener schlossen die vergangene Saison nach einer grandiosen Hinrunde mit Tabellenplatz sieben ab. Damit landeten sie einen Rang hinter den Lurchis.

Doch Schurr ist sich sicher, dass die Spielgemeinschaft eigentlich „locker unter die Top Fünf gehört.“ Ganz sicher werden die Pforzheimer am Samstagabend alles für den ersten Heimsieg geben. Dafür hat sich das Team von Coach Alexander Lipps weiter verstärkt und beispielsweise Kreisläufer Davor Sruk vom einstigen Ligarivalen TGS Pforzheim geholt. Weiterhin können die Goldstädter aber auch auf den erfolgreichen und starken 20-jährigen Torsten Anselm, U20-Nationalspieler, im rechten Rückraum zurückgreifen. Ebenso wie auf den Rechtsaußen Tim Ganz, der drei Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Bundesliga spielte und Matej Mikita, der Rückraum-Linke, der zuvor beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen auflief. Nicht zu vergessen Maximilian Bröhl, der vom Ligakonkurrenten TSB Horkheim wechselte und Spielgestalter und SG-Urgestein Julian Broschwitz. „Der Kader ist eine gute Mischung“, sagt Schurr und gesteht: „Wenn ich das Mannschaftsbild anschaue, könnte ich eine Gänsehaut bekommen.“

Erster Einsatz für Eigengewächs Toni Luithardt

Kaum einem anderen Drittliga-Team gelingt es schließlich 24 hochklassige Spieler in einen Kader zu packen. „Die SG scheut sich nicht - einstige Top-Spieler aus höheren Ligen zu holen und hat eine ausgesprochen gute Jugendarbeit“, sagt Schurr weiter und weiß: „Das macht sie tendenziell stärker.“

Apropos Jugend: Am Samstagabend werden auch Eigengewächs und A-Jugendspieler Toni Luithardt, sowie Paul Schreiner von der zweiten Mannschaft des SVK mit nach Pforzheim fahren. Eine Rückkehr mit Punkten im Gepäck wäre nicht nur für den Nachwuchs eine große Freude. „Wir wollen unbedingt was mitnehmen“, sagt Schurr.