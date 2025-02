3. Handball-Liga: SV Kornwestheim: Seit September ungeschlagen – SVK-Handballer bleiben heimstark

Die Serie hält: Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim bleiben – mittlerweile seit Ende September – in der Hölle Ost ungeschlagen. Am Mittwochabend sicherten sich die Lurchis gleichermaßen den vierten Heimtriumph der Rückrunde in Folge. In der Nachholbegegnung der 3. Liga gegen den TuS Fürstenfeldbruck setzte sich die Sieben um Trainer Alexander Schurr ab Mitte der zweiten Spielhälfte durch und fuhr einen erkämpften 30:28 (14:13)-Sieg ein.

„Wir haben unglaubliche Comeback-Fähigkeiten“, sagte Chef-Coach Alexander Schurr in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Nicht ganz unbeteiligt daran war der Spieler des Abends auf SVK-Seite: Keeper Jan Tinti. Zum wiederholten Mal in dieser Rückrunde durfte er sich zurecht mit den hart erarbeiteten Lorbeeren schmücken. Der 28-Jährige kam Ende der ersten Halbzeit ins Spiel und lieferte vor allem in der zweiten Halbzeit eine nahezu perfekte Leistung ab. Seine Quote lag schlussendlich bei 48 Prozent. Wobei Tinti vor allem in der Schlussphase brillierte und zudem noch mit einer Doppelparade kurz vor Spielende glänzte.

Letztendlich war es aber die gesamte Mannschaft, die nach einem recht zähen Beginn eine zunehmende deutliche Leistungssteigerung hinlegte. Denn die erste Halbzeit war wieder einmal nicht nur geprägt von Fehlwürfen, sondern auch von technischen Fehlern. Und es war erneut die Offensivarbeit, die die Lurchis vor Probleme stellte. Den Hausherren gelang es nicht, die 6:0-Abwehr der Brucker Panther auseinanderzuziehen und in die Breite zu gehen. Andererseits bremsten die Blauen mit ihrer offensiven Abwehr die Brucker regelmäßig recht gut aus. Nach einer Viertelstunde präsentierte die Anzeigetafel daher ein einvernehmliches 5:5. In einem Kurz-Fazit zusammengefasst: bis dahin wohl ein typisches Mittwochabendspiel, geprägt von zu vielen Fehlern beider Mannschaften.

Insgesamt zeigten sich die Kornwestheimer zu zaghaft und planlos im Spielaufbau. Nachdem es den Gästen dann innerhalb von 160 Sekunden gelang, das Spiel auf einen 5:8-Rückstand der Hausherren zu stellen, legte Schurr die grüne Karte auf den Tisch. Eine kurze Mannschaftsbesprechung musste her, damit das Momentum nicht auf die Seite der Panther entglitt. Zwar zogen die Brucker nach ein paar Minuten auf vier Treffer weg, dann gelang es der Schurr-Sieben allerdings, mit einfachen Toren auf 9:10 Treffer zur 23. Spielminute zu verkürzen.

Nach dem Zwischentief der Blauen war es Finn Joneleit, der in der 25. Minute zum 11:11-Ausgleich einnetzte. Insgesamt tat sich der Rückraumschütze an diesem Spieltag aber schwer, sich im Eins-gegen-Eins-Spiel zu beweisen. Die Brucker Defensive nahm ihn immer wieder gekonnt aus dem Spiel und ließ nur wenige Chancen zu. Zur 28. Minuten gingen die Lurchis dann erstmals wieder mit 13:12 Toren in Führung und mit 14:13 ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte präsentierten sich die Hausherren noch besser. Von Minute zu Minuten wurde das Spiel flüssiger und die SVK-Akteure brachten zunehmend mehr Dampf auf die Platte. Die Panther hingegen nahmen zusehends Tempo aus dem Spiel, bauten gemächlich das Spiel auf, um dann erfolgreich abzuschließen. Doch Torhüter Tinti schnappte sich regelmäßig den ein oder anderen Ball heraus. Erst ab der 46. Spielminute konnten sich die Lurchis allerdings erstmals wieder mit einem – phasenweise auch zwei – Treffer absetzen. In die finalen zehn Minuten ging es dann mit einem Treffer von Moritz Lanig zum Stand von 26:24 Toren.

Moritz Lanig macht den Deckel drauf

Die Crunch-Time zehrte nun sichtlich an den Körnern der Brucker Panther. Der Schurr-Sieben gelang es daraufhin zur 55. Minute auf 28:24 Treffern wegzuziehen. Wiederum Lanig machte in der 58. Minute mit seinem Treffer zum 30:26 schließlich den Deckel drauf. Zwar legten die angereisten Gäste noch zwei Treffer nach, der Heimsieg der Lurchis war jedoch keine Sekunde mehr gefährdet. Das Team um Alexander Schurr sicherte sich letztendlich den verdienten 30:28-Triumph.

Insgesamt zeigte das Team um Coach Alexander Schurr in der zweiten Halbzeit eine souveräne Leistung, konnte die Fehler abstellen und das Tempo deutlich steigern. In Zusammenarbeit mit Jan Tinti im Alukasten eine erfolgreiche Kombination. Mit diesem Sieg verbleibt der SV Kornwestheim auf dem vierten Tabellenplatz.

SV Kornwestheim: J. Tinti, Henke – Reusch (2/2), Keil, Zeppmeisel (3), Kugel, Kazmeier (6/3), Tinti, Lanig (6), Lantella (8), Döll (1), Selinka Bahmann (1), Joneleit (3)