3. Handball-Liga: SG Schozach-Bottwartal: Nach langer Pause mal wieder gefordert

1 Für Elena Fabritz geht es mit der SG Schozach/Bottwartal gegen die HSG St. Leon/Reilingen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Drittliga-Frauen treten unter dem Langhans gegen die HSG St. Leon/Reilingen an. Die Gegnerinnen dürften dem Team liegen.











Link kopiert



Nach der zweiwöchigen Pause ist es endlich wieder so weit: Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal laden am kommenden Samstagabend um 20 Uhr zur Begegnung mit der HSG St. Leon/Reilingen in die Langhanshalle ein. Die Spielgemeinschaft bei Walldorf an der Autobahn 6 hatte einen schweren Start in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga, hat sich aber mittlerweile gut eingefunden. Und Trainer Hannes Diller weiß: „Unsere Pause war lang, wir müssen wieder in den Wettkampfmodus.“