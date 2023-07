So wird in Firmen aus der Region Stuttgart 3 G kontrolliert

Mann + Hummel, Trumpf und Co.

1 Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich testen lassen, bevor er zur Arbeit kommen darf. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ohne 3-G-Nachweis ist ein Zutritt zu den Unternehmen nicht mehr möglich. Wir haben ausgewählte Unternehmen aus der Region Stuttgart gefragt – wie strikt sind die Kontrollen am Arbeitsplatz?









Kreis Ludwigsburg - Geimpft, genesen oder getestet: Seit vergangenem Mittwoch gilt 3 G am Arbeitsplatz. Homeoffice ist wieder Pflicht, so steht es im neuen Infektionsschutzgesetz. Verstöße werden aufseiten der Arbeitgeber und der Beschäftigten mit einem Bußgeld geahndet und können für Beschäftigte arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Wie setzen die Firmen in der Region die Regelung um?