3,7 Millionen Euro Beute bei Ludwigsburg: Inszenierter Überfall auf Geldtransporter: Anklage erhoben

1 Bargeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro ist seit dem Überfall verschwunden. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft den beiden Männern vor, den Überfall Anfang des Jahres in Ludwigsburg gemeinsam geplant und umgesetzt zu haben. Aber wo sind die 3,7 Millionen Euro aus dem Geldtransporter?











Im Fall des mutmaßlich vorgetäuschten Raubüberfalls auf einen Geldtransporter am 4. Januar auf einem Feldweg bei Oßweil hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt Anklage gegen die beiden Tatverdächtigen erhoben, die bereits seit Februar in Untersuchungshaft sitzen. Es handelt sich um Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. Setzt das Landgericht Stuttgart eine Hauptverhandlung in diesem Fall an, müssen sich der 43- und der 25-Jährige laut Mitteilung wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen und des Vortäuschens einer Straftat verantworten.