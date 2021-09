Altbach Update: Fahrer wegen dreifach versuchten Mordes in Haft

Der Autofahrer, der am Montag in Altbach (Kreis Esslingen) eine Frau und ein Kind angefahren hat, ist festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des dreifach versuchten Mordes. Mittlerweile wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.