29. Ausgabe: Leipziger Opernball: Jenny Elvers zieht alle Blicke auf sich

1 Jenny Elvers mit ihrer Traumrobe beim Leipziger Opernball. Foto: Imago Images/EHL Media/Erik-Holm Langhof

Am Freitagabend fand der Leipziger Opernball statt. Jenny Elvers nutzte den festlichen Anlass, um sich in Schale zu werfen. Auf dem roten Teppich zog sie im Ballkleid mit großer Schleppe alle Blicke auf sich.











Am Freitagabend (8. November) tummelten sich die Stars beim 29. Leipziger Opernball. Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin Jenny Elvers (52) wählte für das glamouröse Event ein traumhaftes Ballkleid. Die Robe von Jasmin Erbas, die Elvers auch in einer Instagram Story präsentierte und den "Once in a lifetime"-Moment damit festhielt, hatte transparente Ärmel, golden funkelnde Floral-Applikationen und eine lange Schleppe, die auf dem roten Teppich besonders gut zur Geltung kam.