Christina Ricci wurde auf dem berühmten Walk of Fame mit einem Stern geehrt. Zu der Zeremonie erschien die Schauspielerin mit ihrer Familie, bei der sie sich in ihrer Rede bedankte.

Schauspielerin Christina Ricci (45) hat einen weiteren Meilenstein ihrer beeindruckenden Karriere erreicht. Am Donnerstagnachmittag wurde die 45-Jährige mit einem eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt - eine Auszeichnung, die die Schauspielerin nach eigenen Worten nie erwartet hätte.

Christina Ricci feiert mit Familie und Kollegen

"Ich habe mich seit dem Moment, als ich zum ersten Mal an einem Filmset stand, wie zu Hause gefühlt", sagte Ricci laut "CBS" während der Zeremonie. "Aber als junge Schauspielerin hätte ich nie geglaubt, dass ich einmal eine solche Ehrung erhalten würde. Ich fühlte mich immer wie eine Außenseiterin." Sie nutzte den feierlichen Moment, um ihrer Dankbarkeit für ihr Umfeld Ausdruck zu verleihen: "Ich bin nur hier wegen der unglaublichen Menschen in meinem Leben, die diesen Weg mit mir gegangen sind."

Bei der Zeremonie dankte Ricci ihrer Familie sowie den Kollegen ihrer aktuellen Serie "Yellowjackets", die extra zur Unterstützung erschienen waren. Mit Ehemann Mark Hampton, der gemeinsamen Tochter Cleopatra (3) und Sohn Freddie (10) aus ihrer früheren Ehe posierte die Schauspielerin strahlend für die Fotografen. Besonders emotional wurde es, als sie über ihre ebenfalls anwesende Mutter sprach: "Sie begann diese Karriere mit mir, als ich erst acht Jahre alt war", erinnerte sich Ricci. Sie habe ihr beigebracht, dass man Köpfchen haben müsse "und sorgte dafür, dass wir auf der 9th Avenue nicht überfallen wurden - so clever war diese Frau".

Riccis Karriere begann bereits im zarten Alter von sieben Jahren, als ein Theaterkritiker auf ihr Talent in einem Weihnachtsstück aufmerksam wurde. Die in Santa Monica geborene Schauspielerin gab ihr Leinwanddebüt mit neun Jahren in der Komödie "Meerjungfrauen küssen besser" (1990). Der internationale Durchbruch folgte kurz darauf mit ihrer ikonischen Rolle als Wednesday Addams in "Die Addams Family" und dem Fantasyfilm "Casper".

Im Laufe ihrer fast vier Jahrzehnte umspannenden Karriere hat sich Ricci vom Kinderstar zu einer der vielseitigsten Schauspielerinnen Hollywoods entwickelt. Nach dem frühen Erfolg mit "Die Addams Family" erhielt sie für ihre Leistung in Ang Lees (70) Drama "Der Eissturm" breite Anerkennung und wurde für die Komödie "The Opposite of Sex" für einen Golden Globe nominiert. Zu ihren weiteren Filmen zählen "Sleepy Hollow", "Fear and Loathing in Las Vegas", "Prozac Nation" und "Matrix Resurrections".