„28 Years Later“ startet in den Kinos

1 Jodie Comer im neuen Film "28 Years Later". Foto: IMAGO / Landmark Media / Sony Pictures

Mit „28 Years Later“ setzen Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland ihre Kult-Horrorreihe fort. Der neue Teil kommt am 19. Juni in die deutschen Kinos – und ist Anlass, auch einen Blick auf die ersten beiden Filme zu werfen.











Fast drei Jahrzehnte nach dem ersten Ausbruch des fiktiven Rage-Virus wird die Geschichte weitergeführt: „28 Years Later“ startet am 19. Juni 2025 in den deutschen Kinos. Danny Boyle, der bereits bei „28 Days Later“ (2002) Regie führte, kehrt in dieser Funktion zurück und arbeitete erneut mit Autor Alex Garland zusammen. Der neue Film ist damit eine direkte Fortsetzung des ersten Teils und des Sequels „28 Weeks Later“ (2007).