28. Weinstadt Jazztage: „Jazz berührt und macht glücklich“ – warum man die Jazztage besuchen sollte

Andreas Vogel ist Discjockey und Kulturvermittler. Bei den Weinstadt Jazztagen bietet er einen Gesprächsnachmittag an, bei dem er Menschen die Faszination des Jazz näher bringen will.
In der Vielfalt des Jazz ist für jeden ein Stil dabei, ist Andreas Vogel überzeugt. Als Kulturvermittler versucht der Discjockey aus Stuttgart bei den 28. Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) Jazztagen musikalische Zugänge zu schaffen – auch für Neulinge. Am Sonntag, 8. März, lädt Andreas Vogel von 14 bis 16 Uhr im Café Limbo zu einem offenen sogenannten Nachmittagsgespräch ein. Der Titel lautet: „10 Dinge, die Sie schon immer über Jazz wissen wollten (und bisher nicht gefragt haben)“