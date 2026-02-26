28. Weinstadt Jazztage: „Jazz berührt und macht glücklich“ – warum man die Jazztage besuchen sollte

Andreas Vogel ist Discjockey und Kulturvermittler. Bei den Weinstadt Jazztagen bietet er einen Gesprächsnachmittag an, bei dem er Menschen die Faszination des Jazz näher bringen will.

In der Vielfalt des Jazz ist für jeden ein Stil dabei, ist Andreas Vogel überzeugt. Als Kulturvermittler versucht der Discjockey aus Stuttgart bei den 28. Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) Jazztagen musikalische Zugänge zu schaffen – auch für Neulinge. Am Sonntag, 8. März, lädt Andreas Vogel von 14 bis 16 Uhr im Café Limbo zu einem offenen sogenannten Nachmittagsgespräch ein. Der Titel lautet: „10 Dinge, die Sie schon immer über Jazz wissen wollten (und bisher nicht gefragt haben)“

Herr Vogel, Sie sind DJ und Kulturvermittler. Wie passt das zusammen?

Ein DJ macht Musik, um Menschen zum Tanzen zu bringen — ein Angebot, sie in den Moment zu bringen. Ein Kulturvermittler wiederum versucht, Menschen Kultur nahezubringen: ihnen die Angst zu nehmen vor Dingen, bei denen sie vielleicht glauben, sie nicht zu verstehen, oder bei denen sie unsicher sind, welche Meinung sie dazu haben sollen oder dürfen. Beide schaffen Räume, laden dazu ein, sich zu öffnen.

Braucht es bei Jazz eine besondere Vermittlung?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Bei manchen Menschen macht es sofort klick. Andere wiederum sind unsicher, weil Jazz eine Musik ist, in der improvisiert wird. Da tauchen Töne auf, die nicht immer dem gewohnten Wohlklang entsprechen. Das kann irritieren. Für manche braucht es Zeit, manche müssen sich da erst reinhören. Es lohnt sich auf alle Fälle, Jazz zu entdecken – eine Musik, die Risiken eingeht und genau darin ihre Schönheit findet.

Was sollte man über Jazz wissen?

Jazz ist ein einzigartiges Musikgenre. Es gibt Menschen, die sagen, Jazz sei das größte Geschenk der USA an die Welt. Und tatsächlich: Jazz ist ein Wunder. Diese Musik wurde von schwarzen Menschen erfunden und weiterentwickelt, deren Schicksal von Leid geprägt war – deren Vorfahren verschleppt und versklavt worden waren. Und diese fantastische Musik trat ihren Siegeszug um die ganze Welt an – nicht im kriegerischen Sinne, sondern indem sie Menschen berührt, verbindet und glücklich macht. Das ist etwas ganz Tolles.

Was genau ist so toll am Jazz?

An Jazz ist die Rhythmus- und Melodievielfalt toll, ebenso das Zusammenspiel, bei dem die beteiligten Personen im Moment etwas Neues entstehen lassen. Es soll Menschen geben, die sagen, dass sie Jazz nicht mögen. Oft ist ihnen dabei aber gar nicht bewusst, wie vielfältig Jazz eigentlich ist. Jazz ist nicht wie eine Landschaft, die man mag oder nicht mag. Jazz ist eher ein großer Kontinent – mit unzähligen Stilen und Ausdrucksformen. Deshalb denke ich, dass die meisten Menschen über einen der vielen Jazzstile einen Zugang finden können. Und über diesen Einstieg lassen sich nach und nach dann auch weitere Stile erschließen. Es geht darum, den richtigen Anfang zu finden. Genau das ist meine Arbeit als DJ und Kulturvermittler. Es ist ein bisschen wie beim Lernen einer Sprache: Manche finden sofort einen Zugang, andere brauchen Zeit. Aber jeder Mensch, der einmal eine Sprache gelernt hat, weiß, wie befriedigend es ist, langsam reinzukommen und sie wirklich zu verstehen. Plötzlich öffnet sich da eine neue Welt. Für den Einstieg in die Jazzmusik kann ich empfehlen, ein Konzert zu besuchen, im Raum zu sein, die Energie der Musiker*innen zu spüren, den Austausch auf der Bühne mitzuerleben.

Die Musiker des Ensembles Los Pipos stammen aus Peru, Kuba, Mexiko, Deutschland, Chile und den Niederlanden. Sie verweben lateinamerikanische Rhythman mit Jazz, Klassik und europäischen Einflüssen. Sie treten am Samstag, 7. März, bei Gourmet Berner auf. Foto: Stadt Weinstadt/Ireen Noeckel-Petersen

In der Ankündigung der Stadt heißt es zu Ihrer Veranstaltung bei den Weinstadt Jazztagen, dass Hörbeispiele mit Humor und Austausch verbunden werden. Braucht man Humor, um Jazz zu verstehen?

Wichtig ist, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Es geht nicht darum, Witze zu machen, sondern mit Demut und Selbstironie an die Sache heranzugehen – um gar nicht erst eine Hierarchie entstehen zu lassen nach dem Motto: Hier sitzen die Expertinnen und Experten, dort das Publikum. Es geht darum, ein Angebot zum besseren Verständnis zu machen, alle mitnehmen zu wollen. Wenn eine Sache zu akademisch erklärt oder auf einen Sockel gestellt wird, entstehen schnell Ängste: die Angst, nichts dazu sagen zu können, etwas Falsches zu sagen oder nicht kompetent genug zu sein. Das bedeutet nicht, die Komplexität, die Vielschichtigkeit des Jazz beiseite zu schieben. Im Gegenteil: Sie wird durch Vermittlung zugänglicher.

Dürfen die Besucher bei Ihrem Nachmittagsgespräch auch Fragen stellen?

Selbstverständlich. Ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit der Sängerin Fola Dada. Als aktive Jazzmusikerin kann sie Antworten aus der gelebten Praxis geben. Bei allen Vermittlungsformaten, an denen ich mitwirke, können aus dem Publikum Fragen gestellt werden. Wie bei „Montage“, den popkulturellen Abenden, die ich mit Aliki Schäfer und Michael Piltz im Theater Rampe in Stuttgart mache, ist auch dieser Nachmittag eine Einladung an alle Menschen – an die, die schon ganz viel über Jazz wissen, ebenso wie an Menschen, die ins Thema einsteigen wollen. Langeweile wäre da kontraproduktiv.

Der Humorist Loriot prägte den Spruch: Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Lässt sich dieser für Sie auf den Jazz übertragen?

Für mich als Jazzfan auf jeden Fall. Ich würde aber eher sagen: Ein Leben ohne Jazz ist möglich, aber mit Jazz ist es schöner.

Wie macht Jazz das Leben schöner?

Jazz steht für Freiheit. Mitzuerleben, wenn bei einem Konzert im Zusammenspiel der Musiker*innen etwas Neues entsteht, die Energie zu spüren – was kann es Schöneres geben! Jazz deckt so viele Stimmungen, Gefühle und Lebenslagen ab. In der Freiheit des Jazz ist im besten Fall alles möglich.

Discjockey, Sänger und Autor

Leidenschaft

Wer mit Andreas Vogel spricht, merkt schnell: Der gebürtige Waiblinger, der mittlerweile in Stuttgart wohnt, brennt für seine Tätigkeit als Discjockey und Veranstalter von Tanz- und popkulturellen Abenden, der er seit rund 30 Jahren nachgeht, wie am ersten Tag. Zu Vogels jüngsten Projekten gehört die Reihe „Sie backen – wir spielen“ im Stuttgarter Treffpunkt 50plus, das er vergangenes Jahr für Senioren entwickelt hat. Bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen der Teilnehmer legt er für diese deren Lieblingsplatten auf erzählt Geschichten zu Musik und Interpreten.

Sänger und Autor

Darüber hinaus sammelte er als Sänger und Songschreiber in verschiedenen Bands sowie als Teil des Künstler*innenkollektivs BSV Kuration und bei der Gestaltung der Konzertreihe „Singles-Club“ im Theater Rampe Erfahrungen. Des Weiteren arbeitete er beispielsweise als Autor und Performer beim diskursiven Liederabend „Das engagierte Lied“ im Club Laboratorium Stuttgart mit, war an der Produktion der Jazzplatte der Gruppe Kanoe - „Since you`ve asked“ beteiligt, schrieb für die Theaterproduktion „Old Man“ zusammen mit Max Braun und Philip Eissler sämtliche Lieder und war 2025 der Autor des Stationenrundgangs „Schlamassel“ zur Geschichte des Höhenpark Killesberg und aktuellen jüdischen Perspektiven.